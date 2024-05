Azərbaycan Premyer Liqasında XXXV turun bugünkü oyunları üçün VAR hakimləri açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Sabah” – “Sumqayıt” və “Səbail” – “Neftçi” matçlarına əcnəbi hakimlər təyinat alıb.

Premyer Liqa

XXXV

18 may

17:00. “Sabah” – “Sumqayıt”

VAR: Natan Verbumen (Belçika)

AVAR: Əliyar Ağayev

17:00. “Səbail” – “Neftçi”

VAR: Devid Gersini (İtaliya)

AVAR: Eyyub İbrahimov

17:00. “Kəpəz” – “Zirə”

VAR: Elçin Məsiyev

AVAR: Pərvin Talıbov

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.