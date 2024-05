“Real Madrid”in futboçusu Arda Güler uğurları ilə yanaşı, şəxsi həyatı ilə də diqqət çəkib.

Metbuat.az xəbər verir ki, futbolçu sosial media hesabında voleybolçu sevgilisi Duru Yaymanla fotosunu paylaşıb. Məlumata görə, Arda Güler hələ “Fənərbaxça”da olarkən Duru Yaymanla sevgili olub. Lakin Arda sevgilisi ilə tez-tez gündəmə gəlmir. Dur Yayman da Türkiyədə tanınmış idmançıdır.

