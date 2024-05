İranda iyunun 28-də növbədənkənar prezident seçkiləri keçiriləcək.

Metbuat.az TASS-a istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı qərarı İran Konstitusiyasının Müdafiəsi Şurası təsdiq edib.

Qeyd edək ki, İran Seçki Komissiyasının mətbuat katibi Mohsen Eslami ötən gün seçkilərin 28 iyunda olacağını açıqlamışdı. Namizədlərin qeydiyyatı isə 28 maydan start götürəcək.

