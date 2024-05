Növbəti hədəfimiz Paris-2024 Yay Olimpiya Oyunlarında uğur qazanmaqdır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu BƏƏ-də keçirilən cüdo üzrə dünya çempionatının qalibi Hidayət Heydərov Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda onu qarşılayan jurnalistlərə söyləyib.

“Bütün Azərbaycan xalqının dəstəyini gördüm. Bu gün həmçinin birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın paylaşımını da gördüm, çox sağ olsun. Bu yolda mənə kömək olan Gənclər və İdman Nazirliyi, başda Cüdo Federasiyasının vitse-prezidenti Elnur Məmmədli olmaqla Cüdo Federasiyasına təşəkkürümü bildirirəm”, – o deyib.

O, növbəti hədəfinin Paris-2024 Yay Olimpiya Oyunlarında uğur qazanmaq olduğunu söyləyib.

“Növbəti hədəfimiz iyulda keçiriləcək Paris-2024 Olimpiadasıdır. Ora hazırlaşacağıq”, – idmançı bildirib. Heydərov Yay Olimpiya Oyunlarında qızıl medal qazana biləcəyinə inandığını vurğulayıb: “Əlbəttə, həmin medaldan olacaq, qızıl medal götürəcəyik. Sadəcə səbirli olmalıyıq, bu yarışmaya necə hazırlaşmışdıqsa, eyni qaydada olimpiadaya da hazırlaşmaq lazımdır”.

Cüdoçu jurnalistlərə açıqlamasında final görüşündən də bəhs edib:

“Final görüşünə ancaq qələbəyə çıxmışdım. Finalda qələbəni heç vaxt əldən verməzdim. Üstəlik dünya çempionatının finalını ümumiyyətlə əldən verməzdim. Çox motivasiyalı idim. Vazari yıxılmağıma baxmayaraq, bunu tez unutdum. Ayağa qalxıb onu udmağa kökləndim və belə də oldu: ippon atdım və qalib gəldim”.

Xatırladaq ki, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin paytaxtı Əbu-Dabidə keçirilən cüdo üzrə dünya çempionatının qalibi Hidayət Heydərov vətənə qayıdıb. Azərbaycan yarışda 11 cüdoçu ilə təmsil olunur. Mayın 20-də Hidayət Heydərov (73 kq) dünya çempionu olub.

