Əslən Azərbaycandan olan rusiyalı aktrisa Səbinə Əhmədovanın Moskva Mədəniyyət İdarəsinin keçmiş rəhbəri Sergey Kapkovla eşq yaşadığı iddia edilib.

Metbuat.az Olay.az-a istinadən xəbər verir ki, buna səbəb onların film qalasından çıxarkən görüntülənməsi olub.

Qol-qola kameralara tuş gələn Sergeylə Əhmədova “Mersedes” markalı avtomobillə oradan birgə ayrılıb.

