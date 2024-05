Azərbaycanla sərhədə kabinlər gətirilib.

Metbuat.az Axar.az-a istinadən xəbər verir ki, bunu “Azadlıq radiosu”nun Ermənistan xidməti yazıb.

Bildirilir ki, əslində bu kabinlər erməni sərhədçiləri üçündür:

“Onların harada quraşdırılacağını demirlər. Bir az əvvəl Kirantsa gedən yolun sağ tərəfindəki sütunda “Aze” yazıldığını gördük. Sütunun yanında erməni sərhədçilər növbə çəkir. Bu sütunun qarşısındakı hissə Azərbaycan tərəfinə keçəcək. Artıq 4-cü gündür ki, Kirantsa gedən yol bağlanıb”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.