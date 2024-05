Müğənni Talıb Talenin xanımı ilə toy fotosessiyasından videosu yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüntülər “Uğur TV” yutub kanalında paylaşılıb.

Qeyd edək ki, Talıb bu gün özündən 15 yaş kiçik olan Bahar adlı xanımla ailə qurur.

