Bu problemi yaşayanlar ispanaq yeməlidir

İspanaq qış aylarının əvəzolunmaz tərəvəzləri arasındadır. Tərkibində çoxlu sayda karbohidratlar var.



Metbuat.az xarici mediaya istinadən ispanağın faydalarını təqdim edir:

- İspanaq tərkibindəki A vitamini sayəsində göz sağlamlığı üçün faydalıdır



- İspanaq mühüm sağlamlıq riski olan laxtalanmanı yavaşladır və ürək-damar xəstəliklərindən qoruyur

- Yüksək qan təzyiqini aşağı salmaqda faydalıdır

- Tərkibindəki zəngin lif miqdarı ilə qəbizliyin qarşısını alır

- Bədənin qan istehsalına kömək edir

- İspanaq xərçəngə qarşı qoruyucu təsir göstərir

- Alzheimer xəstəliyinə qarşı qoruyucu təsiri olan ispanaq tərkibindəki beta karotin və fol turşusu sayəsində yaddaşı gücləndirir və Alzheimer xəstəliyinin inkişaf ehtimalını azaldır

- Qaraciyərin təmizlənməsinə kömək edir

- İspanağın tərkibindəki maqnezium maddələr mübadiləsini sürətləndirir

- Dərinin sağlamlığına töhfə verir.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.