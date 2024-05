"De görüm bu gözlər nədir?!".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sualla Günay Baxşəliyeva aparıcısı olduğu verlişin qonağı olan gənc müğənni Elvin Babazadəyə müraciət edib. İfaçı suala "İmic dəyişikliyi" deyə cavab verib

"Uzun müddətdir ki, məni Hz.Yusif kinosunda rol alan aktyora bənzədirlər. Onun da gözləri boz rəngədədir. Mən də istədim ki, o insanların fikrini tamamlayım", - deyə Elvin bildirib.

