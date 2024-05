Dünyanın ən bahalı futbolçuları - O, 280 milyondur

Dünyanın ən bahalı futbolçularının adı açıqlanıb.

Metbuat.az bildirir ki, siyahı CIES tərəfindən hazırlanıb. Siyahıya "Real Madrid"in ingilis futbolçusu Bellinqem başçılıq edir. Onun transfer qiyməti 280,4 milyon avrodur.

Sözügedən siyahını təqdim edirik:



