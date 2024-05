Müğənni, xanəndə İlkin Əhmədov 2 yaşlı oğlu Turxana kiçik toy edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Əməkdar artistin oğlunun toyu Bakıdakı restoranların birində baş tutub.

Toydan görüntüləri təqdim edirik:



