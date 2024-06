İngiltərənin "Aston Villa" klubu yaranmasının 150 illik yubileyi münasibəti ilə loqosunu dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Birminqem təmsilçisi loqonu əvvəlki vəziyyətinə qaytararaq dairəvi gerbdən imtina edib.

Qeyd edək ki, 1874-cü ildə yaradılan "Aston Villa" klubu cari mövsümü Premyer Liqada 68 xalla 4-cü sırada bitirib.

