Türkiyə xarici işlər naziri Hakan Fidan iyunun 3-5-də Çin Xalq Respublikasına rəsmi səfər edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə XİN-dən bildirilib.

Səfər çərçivəsində keçiriləcək görüşlərdə ikitərəfli münasibətlərin müzakirə ediləcəyi, aktual regional və beynəlxalq məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılacağı nəzərdə tutulub.

