Xəbər verdiyimiz kimi, Türkiyənin İstanbul şəhərində üçmərtəbəli yaşayış binası çöküb.

Metbuat.az xəbər verir ki, binanın çökmə anı təhlükəsizlik kameralarına düşüb.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

