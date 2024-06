İstanbulda çökən üçmərtəbəli yaşayış binasının dağıntıları altından 7 nəfər yaralı olaraq çıxarılıb, onlardan 2-nin vəziyyəti ağırdır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu İstanbul valisi Davut Gül deyib.

Bildirilib ki, iki nəfərin dağıntılar altında qaldığı ehtimal edilir.

Qeyd olunub ki, bina 1988-ci ildə inşa edilib.

Hadisənin başvermə səbəbləri hələ məlum deyil.

