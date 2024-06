Türkiyənin İstanbul şəhərinin Küçükçekmece Kartaltepe səmtində üçmərtəbəli yaşayış binası çöküb.

Metbuat.az xəbər verir ki, əraziyə çoxlu sayda yanğınsöndürən və tibbi yardım briqadaları göndərilib.

Hadisəyə nəyin səbəb olduğu hələ bilinmir. Dağıntılar altında qalan insanlar var.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.