Bu içki qan şəkərini normada saxlayacaq

Ural Dövlət Universitetinin mütəxəssisləri diabetli xəstələrdə qan şəkərinin səviyyəsini azalda biləcək içkinin hazırlandığını açıqlayıblar.

Metbuat.az medicina.az-a istinadən xəbər verir ki, içki ikinci dərəcəli qida məhsullarından, o cümlədən toyuq ətindən əldə edilən zülal hidrolizatından istifadə edən unikal formulaya əsaslanır.

Alimlər bildirib ki, bu içki 1-ci tip diabet üçün ənənəvi müalicəni effektiv şəkildə tamamlaya bilər.



Tədqiqatçılar hər yeməkdən əvvəl bu içkinin içilməsinin insulin istehlakını əhəmiyyətli dərəcədə azaltmağa kömək edəcəyini təklif ediblər. Onların hesablamalarına görə, bu, qanda qlükoza səviyyəsinə nəzarət etmək və bu xəstəliklə bağlı ağırlaşma riskini azaltmaq üçün mühüm addım ola bilər.



Diabetes mellitus ya mədəaltı vəzi tərəfindən qeyri-kafi insulin ifrazı, ya da bu hormonun orqanizm tərəfindən səmərəsiz istifadəsi nəticəsində yaranan ciddi xroniki xəstəlikdir.



Diabetin qeyri-adekvat müalicəsi görmə itkisi, ətrafların amputasiyası, böyrək çatışmazlığı, infarkt və insult kimi ciddi fəsadlara səbəb ola bilər.

