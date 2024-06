Bu həftənin şanslı bürcləri - Yaxşı qazancları olacaq

Astroloji araşdırmalara görə, bu həftə bəzi bürclər yaxşı qazanc əldə edəcəklər. Onların həyatında bir çox maliyyə məsələləri həllini tapacaq.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən həmin bürcləri təqdim edir:

Qoç bu həftə şanslı bürclər sırasındadır. Gəlirlərinin artacağı gözlənilir. Şəxsi həyatlarında da bir çox problemi həll edəcəklər.

Qız bürclərinin həyatında əməlli dönüş yaranacaq. Yeni iş təklifləri alacaqlar. Həmçinin yeni səyahət planlarıda reallaşa bilər.

Həftənin uğurlu bürclərindən biri də Əkizlərdir. Onlar qarşıdakı günlərdə bir çox planlarını həyata keçirə biləcəklər. Maliyyə məsələlərində də yeni imkanların olacağı gözlənilir.

