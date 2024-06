Bizim sözümüz imzamız qədər dəyərlidir - İlham Əliyev

Bizim vədlərimiz, sözümüz imzamız qədər dəyərlidir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Prezident İlham Əliyev iyunun 4-də Bakı Ekspo Mərkəzində Bakı Enerji Həftəsi çərçivəsində keçirilən 29-cu Beynəlxalq Xəzər Neft və Qaz - “Caspian Oil&Gas” və 12-ci Xəzər Beynəlxalq Energetika və Yaşıl Enerji - “Caspian Power” sərgilərinin açılış mərasimindəki çıxışında deyib.

Dövlət başçısı deyib ki, son 30 il ərzində imzalanan bütün müqavilələr həyata keçirilib, onlar parlament səviyyəsində ratifikasiya edilib və qanun şəklində imzalanıb.

“Yəni, həmin müqavilələrin bir sözü, bir ifadəsi belə dəyişdirilməyib. Məhz bunun səbəbidir ki, biz yaşıl enerji, bərpaolunan enerji baxımından da eyni marağı görürük”, - deyə Prezident vurğulayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.