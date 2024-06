Xəbər verdiyimiz kimi, qadın futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi ötən gün Avropa çempionatının seçmə mərhələsində Türkiyə yığmasını 1:0 hesabı ilə məğlub edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, oyundan sonra millimizin kapitanı Sevinc Cəfərzadə maraqlı açıqlamalar edib. O, uğur və uğursuzluqlara baxmayaraq komandasına hörmət olunmasını xahiş edib.

