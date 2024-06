Andrey Lunyov "Qarabağ"dan niyə getdiyini AÇIQLADI

Rusiyalı qapıçı Andrey Lunyov "Qarabağ"dan ayrılmasının səbəblərini açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, əmək müqaviləsi başa çatdıqdan sonra komandadan ayrılıb.

"Bu qərarı klubla birlikdə verdik. Bu, birgə qərar idi. Qurban Qurbanovla danışdım. Bir-birimizi eşitdik və bu nöqtəyə gəldik. Klub mənə güzəştə getdi. Ailə şəraiti həlledici amil oldu. Mənim məşqçiyə dediyim prioritet məqam da bu idi. Ayrıldığımız üçün peşmanlıq da var. Burada yaxşı vaxt keçirdim, klubda işləyən insanlarla əla münasibətlərim var idi. Burada hamı böyük bir ailə kimi idi. Getmək həmişə çətindir", - deyə Lunyov bildirib..

