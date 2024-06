Paytaxtın Yasamal rayonunda istismar müddəti bitmiş fərdi yaşayış evlərinin sökülməsinə başlanılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, söküntü işləri Bakı şəhərinin Yasamal rayonunda Hüseyn Cavid və Mətbuat prospektlərinə paralel Əhməd Cəmil küçəsində həyata keçirilir.

Məlumata görə, ərazidəki söküntü işlərini “De luxe Palace” tikinti şirkəti həyata keçirir. Amma ərazidə yaşayan sakinlər söküntü işlərini həyata keçirən şirkətlə razılaşa bilmirlər.

Daha ətraflı RTV-nin sujetində:

