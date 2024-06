Əməkdar artist Bəhram Bağırzadənin paylaşımı müzakirə yaradıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, aktyor maşınla gedərkən şəhərdə skuterlə səyahət edən bir bəylə xanımı lentə alıb.



Bu paylaşım istfiadəçilər tərəfindən birmənalı qarşılanmayıb. Hətta videodakı bəy Bağırzadənin postuna “Bu video nə səbəbə çəkilib bilmirəm, amma silinsə, yaxşı olar. Videodakı oğlan mənəm yoldaşımlayam” şərhini yazıb.

