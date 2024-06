Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan Rusiyaya səfər edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

“Türkiyə xarici işlər naziri Hakan Fidan 10-11 iyun 2024-cü il tarixlərində Rusiya Federasiyasına səfər edəcək”, –məlumatda bildirilir.

Məlumata görə, XİN rəhbəri Moskvada ikitərəfli görüşlər keçirəcək, həmçinin iyunun 11-də Nijni Novqorodda BRİKS xarici işlər nazirlərinin görüşü çərçivəsində baş tutacaq BRICS+ sessiyasında iştirak edəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.