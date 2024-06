Öldürülən FHN əməkdaşının FOTOSU

Gəncə şəhərində FHN-nin əməkdaşları arasında baş verən silahlı insidentlə bağlı bəzi təfərrüat məlum olub.

Metbuat.az Qafqazinfo.az-a istinadən xəbər verir ki, 1994-cü il təvəllüdlü Zahid Sarıyev aralarında yaranmış mübahisə zamanı iş yoldaşı 1998-ci il təvəllüdlü Mehrac Əsədova odlu silahdan atəş açaraq öldürməkdə şübhəli bilinir.

Hər iki şəxs dost və iş yoldaşı olublar.

Dünyasını dəyişən M.Əsədov Samux rayonunun Qarayeri qəsəbə sakinidir və ailəli olub.

Hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən Z.Sarıyev isə Gəncə şəhər sakinidir.

Faktla bağlı Gəncə Şəhər Prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci (qəsdən adam öldürmə) maddəsi ilə cinayət işi başlanaraq ibtidai istintaq aparılır.

Qətlə yetirilən Mehrac Əsədovun fotosunu təqdim edirik:

