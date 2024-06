Bu şəxslərin nəzərinə - Hər gün şüyüd yeyin

A, B1, B6, C, D və E vitaminləri ilə zəngin olan şüyüd bir çox xəstəliklərə qarşı qoruyucu xüsusiyyətlərə malikdir.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən şüyüdün faydalarını təqdim edir:

- Şüyüd arıqlamağa kömək edir. Qida dəyəri aşağı olan şüyüd dieta menyularında mütləq yer almalıdır

- Stressi azaldır və gecələr rahat yuxuya getməyə yardım edir

- Şüyüd ürək sağlamlığı üçün olduqca faydalıdır və insult riskini azaldır

- İmmunitetin güclənməsinə yardım edir

- Qan şəkərini tənzimləyir

- Həzm prosesinə müsbət təsir göstərir, şişkinlik, qaz və həzmsizlik kimi problemlərə faydalıdır

- Şüyüd eyni zamanda ağrıkəsicidir. Oynaq iltihabı və ağrılarında təsirlidir

- Tənəffüs sisteminə müsbət təsir göstərir, nəfəs almağı asanlaşdırır.

