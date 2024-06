Mərhum Xalq artisti İlhamə Quliyevanın övladlıq oğlu Orxan Nadirovla bağlı yeni fakt açıqlanıb.

Metbuat.az yazır ki, bu barədə “Səni axtarıram” verilişində Əməkdar jurnalist Xoşqədəm Hidayətqızı danışıb:

“Moldovadan Ramil mənə dedi ki, onu axtarmağa nə ehtiyac var? Yeri bəllidir. Oradan çıxarmaq lazımdır. Bir çox insan belə deyir. Qeyri-rəsmi məlumata görə, onu Baş Kəşfiyyat idarəsi saxlayıb”.

