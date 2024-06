Fransa millisinin futbolçusu Kilian Mbappenin AVRO-2024-də Avstriya ilə oyun zamanı burnu qırıldığı üçün ona xüsusi maska hazırlanır.

Metbuat.az xəbər verir ki, maskanın qiyməti 1200 avrodur. Belə ki, bu maska NASA-nın raket istehsalında istifadə etdiyi karbon lifli materiallardan olacaq.

Qeyd edək ki, Mbappe Avstriya ilə oyun zamanı rəqib komandanın futbolçusu ilə toqquşaraq burnunu sındırmışdı. Matç fransızların 1:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatmışdı.

