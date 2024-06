Xarici dil (rus dili, Azərbaycan dili (rus bölməsi), rus dili və ədəbiyyatı, alman dili, fransız dili və s.) üzrə müəllimlər üçün sertifikatlaşdırma prosesinin test imtahanı mərhələsi başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bugünkü imtahan prosesinə 9 797 nəfər xarici dili müəllimi dəvət olunub.

Test imtahanı mərhələsi Naxçıvan şəhəri də daxil olmaqla ölkənin 18 şəhəri üzrə 27 imtahan mərkəzində keçirilir.

