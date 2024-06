Portuqaliya ilə qarşılaşmada ilk 11-də forma almayan Arda Gülər 3:0 hesabı ilə məğlub olduqları matçdan sonra paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, baş məşqçi Vinçenzo Montella ilə fotosunu paylaşan Arda Gülər "Bu komandaya inanmaqdan və bizə dəstək olmaqdan əl çəkməyin, çünki biz ölkəmiz üçün son dəqiqəyə qədər mübarizəni dayandırmayacağıq", - yazıb.

