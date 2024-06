Həftənin ən şanslı bürcləri - Pul, sevgi, karyera

Astroloji araşdırmalara görə, bu həftə bəzi bürclər üçün xoş hadisələrlə yadda qalacaq.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən həmin bürcləri təqdim edir:

Bu həftə əkizlər bürcü üçün uğurlu olacaq. Maliyyə sahəsində onlar üçün yeni fürsətlər yaranacaq. Təxirə saldıqları səyahət planlarını reallaşdıra biləcəklər. Yeni karyera imkanlarının yaranacağı gözlənilir.

Həftənin uğurlu bürclərindən biri də Qoçdur. Onların dost əhatəsi genişlənəcək. Yeni tanışlıqlar gözlənilir. Gəlirlərinin artacağı da istisna olunmur.

Dolça da həftənin uğurlu bürcləri siyahısındadır. Bu həftə onlar yeni xəbərlər alacaq. Dolçalar üçün bütün həftə sevgi, eşq baxımından çox əlverişli keçəcək.

