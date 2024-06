Ronaldo ilə şəkil çəkdirən azarkeşin kimliyi bəlli oldu - FOTO

AÇ-2024-ün qrup mərhələsində keçirilən Portuqaliya - Türkiyə (3:0) oyununda meydana çıxaraq Kriştiano Ronaldo ilə şəkil çəkdirən 10 yaşlı uşağın türkiyəli Berat Uluğ olduğu ortaya çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə azyaşlı azarkeşin atası Çetin Uluğ xəbər yayıb. O, oğlunun meydana girməsi ilə bağlı yalan danışdığını deyib: "Mənə tualetə gedirəm dedi. Sonra gördüm ki, ehtiyat oyunçular skamyasının üzərindən stadiona tullandı və qaçmağa başladı".

Almaniyanın "Hessen Kassel" klubunun 11 yaşlılardan ibarət komandasında çıxış edən Berat Uluğ isə "xəyallarımı reallaşdırdım. Ronaldo ilə fotom var və onu bir formaya həkk etdirib otağımda asacağam" deyərək sevincini bölüşüb.

