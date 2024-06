Azərbaycanda benzin bahalaşır? - AÇIQLAMA

"Benzinin qiymətinin artacağı ilə bağlı xəbərlər şaiədir".

Bu sözləri Metbuat.az-a açıqlamasında iqtisadçı Xalid Kərimli deyib. O bildirib ki, Aİ-92 markalı benzinin qiymətinin də bahalaşacağı gözlənilmir:

"Çünki neftin qiymətinin ucuzlaşması fonunda bu benzinlərin qiymətidə dövlət üçün sərfəlidir. Neftin qiyməti kəskin qalxarsa, bu hal baş verə bilər. Amma indiki halda qiymətin artacağı gözlənilmir".

İqtisadçı həmçinin vurğulayıb ki, elektromobillərə keçmək üçün dövlət kifayət qədər stimullaşdırıcı addımlar atıb:

"Elektrik mühərrikli avtomobillərin ölkəyə idxalı zamanı heç bir vergi rüsumu yoxdur. Hibrid mühərrikli avtomobillərdə də bu cür geniş güzəştlər var. Bu avtomobillərin gətirərkən, 200-300 dollar bəyənnamə xərci olur. Amma daxili yanma mühərriki olan avtomobillərin idxalı zamanı isə kəskin vergilər var. Bundan başqa bu il "Azərişıq" və "Azərenerji"yə sərəncam da verildi ki, elektrik mühərrikli avtomobillərin şarj edilməsi üçün şərait yaxşılaşdırılsın".

Qeyd edək ki, KİV-də Azərbaycanda Aİ-92 markalı benzinin və dizelin bahaşalacağı ilə bağlı iddialar yayılıb.

Seyranə Quliyeva / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.