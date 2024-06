Vəkillər Kollegiyasının sədrinin rəhbərliyi ilə magistr dissertasiyalarının müdafiəsi keçirildi

Məlum olduğu kimi, Vəkillər Kollegiyasının (VK) sədri, hüquq üzrə fəlsəfə doktoru Anar Bağırov Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyası və Bakı Dövlət Universitetinin (BDU) Hüquq fakültəsinin Magistr Dissertasiya Şuralarında sədrdir.

Metbuat.az xəbər verir ki, cari ilin iyun ayının 28-də hər iki ali təhsil müəssisəsində Anar Bağırovun sədrliyi ilə magistr dissertasiyalarının müdafiəsi keçirilib.

Hüquqşünas alimlərin iştirakı ilə keçirilən müdafiə prosesində magistrantların dissertasiya işləri yüksək qiymətləndirilib və müdafiələr müvəffəqiyyətlə başa çatıb.

Qeyd edək ki, VK ilə respublikamızdakı Hüquq fakültələri olan bütün universitetlər arasında Memorandum imzalanmışdır. Memorandum çərçivəsində universitetlərlə birgə konfranslar, seminarlar təşkil edilir, həmçinin hüquqşünas tələbələr vəkil bürolarında istehsalat təcrübəsi keçirlər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.