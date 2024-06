Bu gün mərhum reper Hüseyn Dəryanın doğum günüdür.

Metbuat.az bildirir ki, "Qurd" ləqəbi ilə tanınan repçi Fərid Eminov bu gün münasibəti ilə onun məzarını ziyarət edib. Reper həmin görüntüləri sosial şəbəkə hesabında paylaşaraq qeyd edib:

"Azərbaycan musiqisinin əfsanəsi Hüseyn Dərya. Allah sənə rəhmət eləsin. Ad günün öncəsi sənin ziyarətinə gəldik. Daim qəlbimizdəsən. Mahnılarını yaşadacağıq. Ad günün mübarək, Hüseyn Dərya".

Həmin görüntünü təqdim edirik:

