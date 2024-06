Xalq artisti Tünzalə Ağayeva növbəti paylaşımı ilə diqqət çəkib.

Metbuat.az xəbər verir ki, pop ulduz fərqli, makiyajsız görünüşü ilə obyektiv qarşısına keçib. Müğənni paylaşımına “Gözəl görünmək bəzənməklə olmur, özgüvənlə olur, özünü “bəyənməklə” olmur, özünə dəyər verməklə, səmimi qəbul edib, özünlə dost olmaqla olur”, - deyə qeyd edib.

Sözügedən paylaşımı təqdim edirik:

