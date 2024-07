Aktrisa-aparıcı Raksana İmir bir müddətdir çalışdığı Space TV-dən ayrılıb.

Metbuat.az Olay.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə o, özü məlumat yayıb. Raksana bildirib ki, bu gün öz istəyi ilə kanalla yollarını ayırıb.

Qeyd edək ki, bir müddət öncə aktyor-aparıcı İslam Mehrəliyev Raksananın "Salamlar" verilişindən ayrıldığını açıqlamışdı.

