Tayson Türkiyə millisinə belə dəstək oldu - FOTO

Dünyca məşhur əfsanəvi boksçu Mayk Tayson futbol üzrə Türkiyə millisinə dəstəyini göstərib.

Metbuat.az bildirir ki, o, türk bayraqlı boks əlcəklərini imzalayaraq, Türkiyə millisinə hədiyyə edib. Boksçu ilə birgə layihələr həyata keçirən türk iş adamı bu hədiyyəni Türkiyə millisinin üzvü Hakan Çalhanoğluna çatdırıb.

Hədiyyəni təslim alan Türkiyə millisinin üzvləri video çəkdirərək boksçuya təşəkkür ediblər və ona imzalı Türkiyə formasını göndəriblər.

Qeyd edək ki, Avropa çempionatının 1/8 final mərhələsində bu gün Türkiyə və Avstriya milliləri qarşılaşacaqlar.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.