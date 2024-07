100 milyonluq təklif - Getmək istəyir

Kilian Mbappenin “Real Madrid”ə transferindən sonra ehtiyatda qalacağı deyilən Rodriqoya daha bir klubdan təklif gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Nyukasl Yunayted" hücumçunu transfer etmək üçün hərəkətə keçib. İngiltərə mətbuatında yer alan xəbərə görə, "Nyukasl Yunayted" "Real Madrid"in braziliyalı ulduzu Rodriqo üçün 100 milyon avro təklif edib. Klub futbolçunun özünə isə illik 20 milyon avro təklif edib.

Bundan əvvəl“Mançester Siti”nin “Real Madrid”ə oxşar təklif irəli sürdüyü deyilirdi. İddialara görə, Rodriqo özü də klubdan ayrılmaq istəyir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.