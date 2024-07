Həftəsonu bu bürclərin şanslı dövrüdür

Astroloqlara görə, bu həftəsonu üç bürc üçün uğurlu keçəcək.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, bunlar Əkizlər, Şir və Tərəzi bürcləridir.

Əkizlər - yaxın əhatənizlə bağlı yaxşı xəbərlər eşidəcəksiniz. Münasibətlərdə irəliləyiş gözlənilir. Ünsiyyətinizdə problem yaranan yaxınlarınız varsa, bu problemləri həll etmək üçün uyğun zamandır. Ailənizlə zaman keçirməyə çalışın.

Şir - məşğul olduğunuz sənət, biznes və ya peşə sahəsi varsa, bununla bağlı sərfəli təkliflər alaacqsınız. Nəticədə maddi problemlərin həlli üçün əlverişli dövr olacaq.

Tərəzi - həftəsonu sevdiyiniz insanla zaman keçirməyə çalışır. Eşq həyatınızda müsbət irəliləyiş üçün yaxşı dövrdür. Eyni zamanda, maliyyə məsələlərində də uğur gözlənilir. Risk almaqdan çəkinməyin ki, uğurun qapıları sizin üçün açılsın.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.