İti idarə etdiyi avtomobilin arxasına bağlayıb sürüyən sürücünün hərəkəti hiddətə səbəb olub.

Metbuat.az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, görüntülər Gədəbəydə qeydə alınıb.

Hadisə ilə bağlı Gədəbəy Rayon Polis Şöbəsində araşdırma aparılıb, iti sürüyən şəxsin kimliyi müəyyən edilərək şöbəyə dəvət olunub, profilaktiki söhbət aparılaraq barəsində inzibati protokol tərtib edilib.

