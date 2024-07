Dörd bürcün ən xoşbəxt dövrü başlayır

Bu günlər baş verən Ayın Yupiterlə birləşməsi dörd bürcün həyatında çox uğurlu bir dövrün başlanğıcı olacaq.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, astroloqlar dörd şanslının hamısının adını çəkib. Bürcünüzün daxil olub-olmadığını öyrənmək üçün bu ulduz falını daha ətraflı oxuyun.

Əkizlər

Bu yaxınlarda kifayət qədər riskli görünə bilən, lakin eyni zamanda əhəmiyyətli vədlər vəd edən bir şey etmək imkanınız ola bilər. İndi siz başa düşəcəksiniz ki, Kainat indicə sizə gözəl bir şey verib. Bu, həyatınızda həqiqətən xoşbəxt bir dövrün başlanğıcı ola bilər, daha çoxunu gözləmək olar - özünə inam, müsbət emosiyalar və əlbəttə ki, pul.

Daha əvvəl nə qədər az gözləsəniz, qazancınız bir o qədər çox ola bilər. Özünüz haqqında bildiyiniz hər şeyi inkişaf etdirə bilərsiniz. Əgər bir şeydə bacarıqlı olsaydınız, indi sənətkarlığın zirvəsinə çatacaqsınız. Bu, daha yüksək maaş, daha çox iş təcrübəsi və ümumilikdə daha yaxşı həyata qapı açacaq.

Qız bürcü

Uzun müddətdir ki, özünüz üçün ən yaxşı həyatı yaratmağa çalışırsınız və nəhayət, səylərinizin mükafatını alacaqsınız. Artıq “uğursuz olduğunuz” və ya “kifayət qədər yaxşı olmadığınız” fikrinə bağlı deyilsiniz.

O günlər çoxdan geridə qaldı və böyük ölçüdə ona görə ki, özünüzü bu cür neqativlərdən xilas etmək üçün çox çalışdınız. İndi çox uğurlu bir dövrə qədəm qoyursunuz, o zaman emosional vəziyyətiniz sabit və səyləriniz uğurlu olacaq.

Oxatan

Ayın Yupiterlə birləşməsi zamanı ali təbiətinizlə təmasda olacaqsınız. Bunun əsl mənası budur ki, sizin üçün hər şey öz yerinə düşür. Siz sakit, soyuqqanlı və toplanmışsınız. Məhz bu sülhsevər münasibət Kainatı sizə açır və onun xeyir-dualarının sizə axmasına imkan verir.

Uğur sizi gözləyir, amma bunu sakit qəbul edin. Siz belə bir şansa layiqsiniz - istənilən məqsədə çatmağın öhdəsindən gəlmək üçün kifayət qədər gücünüz var. Məsələ onda deyil ki, birdən-birə həyatınıza daxil olacaq böyük şanslar gözləyirsiniz, amma siz artıq ona doğru gedirsiniz. Siz yaxşını və pisi qəbul etməyi öyrəndiniz və həyatınızdakı bu yeni xoşbəxt dövr Kainatın sizə hər şeyi düzgün etdiyinizi bildirmə üsuludur, buna görə də davam edin.

Balıq

Həyatınızda etdiyiniz bir çox şeylər var ki, başqaları bunu mütləq qiymətləndirmir və ya bəyənmir. Ona görə də illərdir bəzi insanlarla mübahisə edirsiniz. Bununla belə, siz yalnız özünüzə sadiq ola biləcəyinizi və başqalarının sizi necə qəbul etməsindən asılı olmayaraq yalnız bu yolla öz dünyanızı yarada biləcəyinizi hiss edirsiniz.

Standartlarınıza cavab vermənin sizə ən çox sevinc gətirdiyini görəcəksiniz. Beləliklə, özlərinə sadiq qalanların yaxşı şeylər olacağı fikrini qəbul etməkdə probleminiz yoxdur. Siz həyatınızı sevirsiniz və onu belə davam etdirməyi planlaşdırırsınız. Və bu sizə uğurlar gətirəcək.

