Beyləqanda ölümlə nəticələnən yol qəzası olub.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, hərəkətdə olan "Mercedes" markalı avtomobil yol kənarını təmizləyən rayon sakini 1968-ci il təvəllüdlü Həsənova Solmaz Təhməz qızını vurub. Qəza nəticəsində qadın hadisə yerində ölüb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.