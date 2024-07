Əməkdar artist Dilarə Əliyeva makiyajsız görüntüsü ilə gündəmə gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Əməkdart artistin videosunu vizajist Günəş Nuriyeva paylaşıb. İzləyicilərdən bəziləri makiyajsız halda olan aktrisanı tanımaqda çətinlik çəkdiklərini qeyd ediblər.

Həmin görüntünü təqdim edirik:

