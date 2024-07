İsmayıllıda suyun verilişində fasilələr yarana bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi məlumat yayıb.

Məlumata görə, sabah, 10 iyul tarixində şəhərin bəzi ərazilərində su təminatının dayandırılması planlaşdırılır. Buna səbəb Muğanlı-İsmayıllı-Qəbələ avtomobil yolunun yenidən qurulması ilə əlaqədar yolun bir hissəsindəki magistral su kəmərinin mühafizəsi və köçürülməsidir.

