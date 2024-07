Könül Xasıyeva ürəyindən əməliyyat olunub.

Metbuat.az bildirir ki, bununla bağlı Xalq artisti özünün "Instagram" hesabında paylaşım edib:

"Evdəyəm. Hər şey əladır. Allahdan hər birinizə möhkəm can sağlığı arzulayıram. Amin".

