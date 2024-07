Zülfiyyə Xanbabayevanın qızı tələbə oldu - FOTO

Qızı Dəniz Xalq artisti Zülfiyyə Xanbabayevanı sevindirib.

Metbuat.az Axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, bu haqda sənətçi sosial şəbəkədə özü məlumat yayıb. O bildirib ki, övladı ADA Universitetinə daxil olub:

"Arzularım, xəyallarım, dualarım, varlığım! Dənizim! Sən bizə Allahın bir lütfüsən! Səni yaradana qurban olum! Balam, Dənizim bu gündən tələbə oldu! Əziz, doğma müəllimlərimiz! Hər birinizə minnətdarıq! Bu gün tələbə adını qazanan bütün övladlarımızı ürəkdən təbrik edirəm! Gözəl gözlü Dənizim, yolun açıq olsun".

Qeyd edək ki, sənətçi Zaur Məmmədovla ailəlidir. Cütlüyün bir övladı.

