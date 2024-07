"Whatsapp" yeni funksiyanın təqdimatına hazırlaşır.

Metbuat.az "WaBetaİnfo" protalına istinadən xəbər verir ki, yeni özəllik sayəsində istifadəçilər göndərilən səsli mesajları mətnə çevirə biləcəklər.

Özəllik hazırda az sayta istifadəçi üçün əlçatandır. Funksiyanın yaxın zamanda bütün istifadəçilər üçün aktivləşdiriləcəyi gözlənilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.