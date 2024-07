"WhatsApp" mesencerinə söhbət mesajlarını tərcümə etmək imkanı əlavə edilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, funksiya istifadəçilər üçün pulsuz təqdim ediləcək və beta versiyasında olacaq.

İlkin olaraq altı dilin - rus, ingilis, ərəb, ispan, portuqal (Braziliya) və hindi dillərinin dəstəklənməsi planlaşdırılır. Siyahı qısa müddətdə genişlənəcək. Yeni funksiyanın tam buraxılış tarixləri hələ məlum deyil.



