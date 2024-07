Bakı-Sumqayıt yolunda ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hərəkətdə olan “Mercedes” markalı avtomobilin sürücüsü idarəetməni itirərək yol kənarında ağaca çırpılıb.

Qəza nəticəsində Yusifova Südabə Əbdül qızı və onun nəvəsi hadisə yerində ölüb.

Fakt araşdırılır.

